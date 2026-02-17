 / Cronaca

Cronaca | 17 febbraio 2026, 17:56

Autostrade: la Regione solleciterà il Ministero e i concessionari autostradali per i danni al territorio e chiedere risarcimenti

Presentato un ordine del giorno dal Pd Giampedrone : "Abbiamo già depositato al Ministero questa richiesta e proseguiremo nell'attività di sollecito”

Autostrade: la Regione solleciterà il Ministero e i concessionari autostradali per i danni al territorio e chiedere risarcimenti

Autostrade intasate, code e traffico continuo rappresentano uno scenario frequente in Liguria e un problema con pesanti ricadute sul territorio. Per questo il Partito Democratico ha chiesto alla Regione Liguria di quantificare i danni causati dal traffico autostradale, con l’obiettivo di ottenere che una quota dei proventi autostradali venga destinata ai comprensori liguri a titolo di risarcimento. La richiesta punta a farsi portavoce presso il Governo italiano, responsabile delle convenzioni che regolano le concessioni, e presso i concessionari autostradali.

Secondo uno studio delle Camere di Commercio Liguri, solo sulla A10 transitano ogni giorno circa 70mila veicoli, tra auto e mezzi pesanti. Un traffico intenso che ha un impatto significativo sull’ambiente e che, in presenza di lavori e chiusure temporanee per i cantieri, si riversa anche sulla viabilità minore, coinvolgendo strade statali e provinciali. Con l’Ordine del giorno proposto dal Pd, la Regione si impegna a continuare a sollecitare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari affinché venga effettuata una valutazione puntuale dei danni subiti dalla comunità ligure a causa del traffico intenso.

“Abbiamo già depositato al Ministero questa richiesta” ha spiegato l’assessore Giacomo Giampedrone, “e proseguiremo nell’attività di sollecito perché venga fatta questo tipo di valutazione”.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium