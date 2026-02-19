Torna il cinema per le famiglie a Ventimiglia, scatta un concorso online per scegliere i film

Torna il cinema a Ventimiglia. Il Comune lancia così un concorso online per far scegliere ai cittadini i film che verranno proiettati tra marzo e aprile.

"Tornano le domeniche al cinema per le famiglie e questa volta il cartellone lo decidiamo insieme!" - fa sapere il Comune - "Abbiamo a disposizione cinque date tra marzo e aprile ma i titoli in gara sono sette, ci serve, dunque, il vostro aiuto per scegliere i vincitori!".

Per poter partecipare basta lasciare la reazione, emoji, corrispondente al film che si preferisce sulla pagina Facebook del Comune di Ventimiglia e i più votati alla fine verranno proiettati al teatro comunale. "Come funziona? Basta lasciare la reazione corrispondente al vostro film preferito in assoluto. I più votati formeranno il programma ufficiale" - spiegano dal Comune - "I candidati Disney sono Coco, Ratatouille, Encanto e Il Gobbo di Notre Dame mentre tra i candidati non Disney vi sono Sing, Spirit - Il cavallo selvaggio e La strada di El Dorado. Votate subito e taggate gli amici nei commenti per far vincere i vostri film del cuore!".