Sanremo: progetto per l’area esterna di Villa Peppina presentato dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Foto)

Si è svolto questa mattina un incontro tra il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara, l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella e il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Tema centrale è stata la presentazione di un’idea di progetto per la riqualificazione dell’area esterna di Villa Peppina, con la realizzazione di due campi sportivi. Il lavoro esposto, oltre alla fase esecutiva, era comprensivo di un regolamento d’uso con le norme di sicurezza e di una app per le prenotazioni dei campi, in modo da garantire anche la sostenibilità economica delle strutture.

“Con grande piacere abbiamo incontrato il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, ascoltando con attenzione il frutto del lavoro svolto in questi primi mesi di mandato – dichiara il sindaco Alessandro Mager - Questo progetto, valutata la sua fattibilità da parte degli uffici tecnici comunali, potrà essere inserito nella programmazione degli interventi da attuare in futuro”.

“L’idea di progetto che oggi è stata presentata è lodevole e testimonia l’impegno che i ragazzi, subito dopo la loro elezione, hanno profuso in questi mesi – aggiunge il vicesindaco Fulvio Fellegara - Quella che stanno vivendo è un’esperienza molto importante, che gli dà la possibilità di avanzare proposte per la città e di conoscere il funzionamento della macchina comunale”.

“Ai ragazzi vanno i sinceri complimenti per questa iniziativa e per il lavoro che hanno presentato – conclude l’assessore Massimo Donzella – Lo sport, che è stato anche recentemente inserito nella Costituzione, rappresenta un settore molto importante per il benessere psicofisico. Concentrarsi su questi temi, vuol dire avere a cuore il futuro della città”.

All’incontro, al quale hanno partecipato anche i dirigenti Simona Donati e Linda Peruggi, erano presenti i 32 membri dell’assise giovanile, con il sindaco dei ragazzi e delle ragazze Noah Colace, il vicesindaco Mia Bolognesi e il presidente del consiglio Anisa Cani.