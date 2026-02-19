A Sanremo conferenza su acqua pubblica e beni comuni: gestione, rincari e rischi 15 anni dopo il referendum

Sabato alle 16.30, a Sanremo presso la Sala della Federazione Operaia, si terrà la terza conferenza dal titolo “Acqua pubblica sotto attacco, beni comuni e acqua pubblica. Il punto della situazione a 15 anni dal referendum”, promossa dal gruppo di cittadini Resistere x Esistere #ionondimentico. L’incontro affronterà il tema della gestione dell’acqua, bene fondamentale oggi affidato a una società che, pur essendo pubblica solo di nome, esercita di fatto un monopolio sul servizio.

Tra gli interventi principali, quello di Nicola Morra, in collegamento video: professore di storia e filosofia, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia ed ex Senatore della Repubblica, che illustrerà i rischi legati alle infiltrazioni criminali nella gestione dei servizi pubblici essenziali. La conferenza sarà anche l’occasione per aggiornare i cittadini sulla situazione critica della provincia di Imperia, con particolare riferimento alla vicenda della Rivieracqua. Al centro del dibattito gli aumenti retroattivi e giudicati esagerati delle bollette, la mancata chiarezza nonostante l’articolo 11 delle preleggi e numerose sentenze che sanciscono l’inapplicabilità della retroattività delle tariffe idriche, nonché le risposte ritenute insufficienti di ARERA.

Si parlerà inoltre delle nuove tariffe ulteriormente aumentate e dell’inchiesta della Procura, secondo cui alcuni ex amministratori avrebbero falsificato i bilanci tra il 2015 e il 2017 per agevolare l’ingresso dei privati. Interverranno: l’avvocato Chiara Bergonzi ed i consiglieri comunali di Imperia: Daniela Bozzano, Lucio Sardi (in collegamento video) e Luciano Zarbano.