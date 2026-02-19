Rifondazione Comunista Sanremo attacca il Team Vannacci: “Posizioni incompatibili con i valori democratici e costituzionali”

La Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista interviene con una nota durissima dopo le dichiarazioni di Michele Gandolfi, referente locale del Team Vannacci a Sanremo e membro del comitato costituente di Futuro Nazionale. A firmare la replica è Paolo Germano, segretario del Circolo “Valeria Faraldi”, che contesta radicalmente la linea politica rivendicata da Gandolfi e richiama una serie di informazioni pubblicamente disponibili sul generale Roberto Vannacci.

Germano cita infatti quanto riportato su Wikipedia, dove si ricostruiscono le principali controversie che hanno accompagnato l’ascesa mediatica del generale. La pagina ricorda che la pubblicazione del libro Il mondo al contrario nell’agosto 2023 lo aveva portato “al centro di una considerevole attenzione mediatica, seguita da polemiche e anche denunce, a causa dei contenuti controversi espressi su omosessuali, immigrati, femminismo e ambientalismo”. Secondo la stessa fonte, Vannacci era stato temporaneamente sospeso dall’Esercito nell’ambito di un’inchiesta interna, che riteneva la pubblicazione del volume potenzialmente lesiva del prestigio e della terzietà delle Forze Armate.

La pagina di Wikipedia ricorda inoltre che “secondo alcuni osservatori, Vannacci avrebbe volutamente condotto una campagna comunicativa basata sul politicamente scorretto, cercando il voto dei nostalgici del fascismo in modo non esplicito ma giocando su una certa ambiguità”. Sono riportate anche le sue dichiarazioni sul fascismo, tra cui il rifiuto di definirsi antifascista e l’affermazione secondo cui Benito Mussolini “ha fatto cose buone”, definendolo più volte “statista”.

Germano richiama poi un altro passaggio della voce enciclopedica, relativo alle polemiche sulle proposte del generale riguardo agli studenti con disabilità intellettive. Wikipedia riporta che Vannacci aveva sostenuto la necessità di “classi separate”, posizione criticata da esponenti politici di vari schieramenti e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il generale aveva successivamente ribadito il concetto, parlando della necessità di “strutture dedicate”.

Nella sua nota, Gandolfi aveva definito Futuro Nazionale “un partito di destra tradizionale, conservatore e nazionalista”, rivendicando posizioni nette su sicurezza, immigrazione e valori identitari. Una linea che, secondo Rifondazione Comunista, contrasterebbe con i valori cristiani richiamati dallo stesso Gandolfi. «Un concetto curioso di valori cristiani – osserva Germano – se si considera che il messaggio evangelico si fonda sull’uguaglianza, sull’accoglienza e sulla solidarietà».

Il segretario del Circolo “Valeria Faraldi” arriva quindi a una conclusione netta: «Per noi è più che sufficiente per considerare il Team Vannacci e Futuro Nazionale alla stregua di associazioni neofasciste come CasaPound e Forza Nuova». E chiude con un giudizio politico senza appello: «Non sentivamo la mancanza né del Team Vannacci né tantomeno di Futuro Nazionale».