Giorgia Meloni valuta la presenza al Festival di Sanremo tra agenda internazionale e referendum: decisione all'ultimo momento

Dopo Mattarella, cresce l’ipotesi della premier all’Ariston: una scelta tra diplomazia, giustizia e strategia comunicativa

Giorgia Meloni a Sanremo, quattro anni fa

Dopo il Capo dello Stato Sergio Mattarella, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbe affacciarsi alla prima serata del Festival di Sanremo. L’ipotesi, rilanciata questa mattina a livello nazionale da La Stampa, resta però in sospeso fino all’ultimo.

La cautela della premier nasce dalla volontà di evitare letture simboliche superflue, soprattutto mentre il confronto sulla giustizia entra in una fase delicata. Ma non è l’unico fattore, visto che il Premier ha valutato anche una possibile missione a Kiev in occasione dell’anniversario dell’invasione russa,. Intanto, i contatti con Carlo Conti proseguono e al Teatro Ariston si lavora già al dispositivo di sicurezza: un’indicazione che, a pochi giorni dalla diretta, le probabilità di una presenza della premier sono considerate elevate.

Carlo Alessi

