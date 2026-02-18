Sanremo, il Comitato “No Referendum Giustizia” intensifica gli incontri pubblici

Manca poco più di un mese al “Referendum Giustizia” e il Comitato No Referendum Giustizia Sanremo prosegue senza sosta la propria attività informativa sul territorio. Dopo il partecipato incontro di sabato scorso con i magistrati Laura Russo e Salvatore Salemi, che ha registrato il tutto esaurito alla Federazione Operaia Sanremese, il Comitato annuncia due nuovi appuntamenti pubblici.

Ospedaletti, sabato 21 febbraio – ore 17:00

Il primo incontro si terrà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17, presso la Sala Polivalente La Piccola (ex Scalo Merci) di Ospedaletti. Interverranno Eleonora Billeri (magistrato e componente del Comitato “Giusto dire NO”), Roberto Rum (avvocato e membro del Comitato Società Civile per il NO al Referendum Costituzionale) e Beppe Ameglio (portavoce del Comitato No Referendum Giustizia Sanremo). A presentare e coordinare l’incontro sarà il giornalista Claudio Donzella.

Bussana, domenica 22 febbraio – ore 10:30

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 22 febbraio 2026 alle ore 10:30, in Piazza Don Francesco Lombardo a Bussana. Sarà presente Beppe Ameglio (portavoce del Comitato No Referendum Giustizia Sanremo).

Il Comitato sottolinea come questi incontri rappresentino momenti fondamentali per approfondire i contenuti del referendum e fornire ai cittadini strumenti utili per una scelta consapevole.

Dopo l’ampia partecipazione registrata a Sanremo, gli organizzatori si scusano con le persone rimaste fuori dalla sala e invitano la cittadinanza a prendere parte ai prossimi appuntamenti.