Taggia, confermata per il 2026 l’ordinanza sulle aperture facoltative di acconciatori ed estetisti

Anche per il 2026, il Sindaco di Taggia Mario Conio, ha firmato un’ordinanza che regola le aperture facoltative per acconciatori ed estetisti.

“Anche quest’anno il provvedimento – illustra il Consigliere delegato al Commercio Chiara Cerri - è stato adottato dopo un confronto con le Associazioni di Categoria C.N.A. e Confartigianato, per rispondere alle esigenze della clientela, soprattutto nel periodo estivo e in alcune date di particolare importanza. È stata confermata inoltre la possibilità di posticipare l’orario di apertura e chiusura durante i mesi estivi. Si è ragionato sulla necessità di garantire la massima conoscenza dell’Ordinanza sindacale, con la quale sono disciplinati gli orari delle aperture e delle chiusure, convenendo di effettuarne la notifica non solo tramite la pubblicazione all’albo pretorio e tramite le associazioni di categoria, ma altresì mediante la consegna a mano a tutti gli esercenti, grazie alla collaborazione del Comando di Polizia Locale. Tale circostanza costituirà occasione di incontro con gli esercenti anche al fine di richiamare l’attenzione sulla osservanza della normativa del settore”.

Per gli operatori del settore l’apertura sarà quindi facoltativa nelle giornate di:

- domenica e festivi a partire da domenica 21 giugno 2026 sino a domenica 6 settembre 2026 compresi;

- nelle seguenti giornate festive ritenute di particolare rilevanza:

· Mercoledì 11 marzo

· Sabato 25 aprile

· Domenica 3 maggio

· Martedì 2 giugno

· Sabato 15 agosto

· Martedì 8 dicembre

· Mercoledì 6 gennaio 2027

Inoltre, dal 21 giugno al 6 settembre 2026, gli operatori avranno la possibilità di posticipare l’apertura alle 9.00 e la chiusura alle 21.00.