Ventimiglia, Di Muro nominato presidente della Commissione Immigrazione da Anci: "Un riconoscimento importante"

Anci nazionale nomina il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, presidente della Commissione permanente Immigrazione, Politiche per l’integrazione e Accoglienza di Anci nazionale.

"Sono stato nominato presidente nazionale della Commissione permanente Immigrazione dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Desidero innanzitutto ringraziare il collega sindaco di Napoli e presidente nazionale di Anci, Gaetano Manfredi, per la fiducia accordatami" - afferma il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Si tratta di un riconoscimento importante per l’impegno e per l’esperienza maturata in questi anni, prima come deputato del territorio, poi come Sindaco di una terra di frontiera complessa come Ventimiglia. Una città che conosce direttamente le dinamiche dei flussi migratori e le conseguenze, spesso delicate, che questi comportano sul piano sociale, amministrativo e della sicurezza in primis".

"Questa nomina rappresenta una scelta precisa da parte dell’ANCI: mettere al centro del dibattito nazionale la competenza dei sindaci, di chi ogni giorno è chiamato a gestire concretamente le criticità e a trovare soluzioni operative, con equilibrio, responsabilità e visione istituzionale" - sottolinea il primo cittadino - "Darò il massimo per offrire il mio contributo, affinché l’esperienza maturata a Ventimiglia in questi anni possa diventare un modello di riferimento anche a livello nazionale".