Camporosso, Gibelli: "Il Comune organizza aperture straordinarie per richiedere la carta di identità elettronica"

Aperture straordinarie in comune a Camporosso per poter richiedere la carta di identità elettronica. Due gli appuntamenti previsti in programma sabato 28 febbraio e sabato 7 marzo dalle 9 alle 12.

"Come disposto dal Ministero dell’Interno, dal 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non saranno più valide, anche se non scadute" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Il comune di Camporosso organizza, perciò, due aperture straordinarie per richiedere la Carta di Identità Elettronica (CIE): sabato 28 febbraio e sabato 7 marzo dalle 9 alle 12 riservate ai residenti in possesso di carta di identità cartacea".

"Bisognerà portare con sé una fototessera recente (max 6 mesi), la tessera sanitaria e la vecchia carta d’identità" - dice il primo cittadino - "In caso di smarrimento si può fare denuncia presso la polizia municipale o i carabinieri. Il costo è di 25,00 (contanti o carta). Non saranno rilasciati altri certificati".