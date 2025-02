Caos bagnini: nuove regole e restrizioni mettono a repentaglio la stagione estiva

La stagione estiva che tra pochi mesi prenderà il via potrebbe andare incontro a una importante crisi: secondo il decreto nr. 85 del 29 maggio 2024 a partire dall'anno in corso l'abilitazione per poter esercitare come bagnini potrà essere rilasciata esclusivamente dalla Fin-Coni (Federazione italiana nuoto), escludendo quindi dalla questione gli altri due organi che nel corso degli anni svolgevano analoga funzione, ovvero la Società nazionale di salvamento e la Fisa (Federazione italiana salvamento acquatico).

Secondo le nuove norme infatti a poter tenere i corsi di formazione e presiedere gli esami sarà solamente personale che ha conseguito il secondo livello di preparazione dello Snaq (Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi), un livello conseguibile esclusivamente attraverso la Fin.

Questo dovrebbe portare quindi a una situazione in cui, essendo la Fin l'unica a poter riconoscere il titolo agli istruttori, il corso sarebbe (anche indirettamente) tenuto da essa, e alle altre associazioni spetterebbe solo il compito di organizzare i corsi. O almeno è questa la lamentela che viene espressa da loro. E questo si ripercuote anche su chi dovrebbe rinnovare il brevetto, che dovendo svolgere la prova pratica sotto supervisione di personale autorizzato secondo le nuove norme, potrebbe trovarsi costretto a rivolgersi direttamente alla Fin.

Il nuovo regolamento ha ovviamente generato malcontento tra le altre associazioni: in particolare il presidente di Fisa Raffaele Perrotta ha parlato di "monopolio nel rilascio dei brevetti, che favorisce una sola realtà". Tra le norme portate in vigore dal nuovo decreto anche il divieto per i minorenni di svolgere la professione (anche se i corsi possono ancora essere frequentati a partire dai 16 anni); discorso simile per gli over 50, ai quali è preclusa l'iscrizione ai nuovi corsi di formazione o aggiornamento.

Si tratta di diversi provvedimenti che andranno a intaccare un settore che negli ultimi anni sta affrontando non poche difficoltà a trovare personale e che, alla luce di queste nuove restrizioni, potrebbe essere ancora più in difficoltà nella prossima estate.