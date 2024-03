Sanremo: campagna elettorale sempre più 'elettrica', dopo Moreno stesso trattamento per Rossano?

Campagna elettorale sempre più ‘calda’ in queste ultime ore. Dopo l’apertura del point di Alessandro Mager e l’avvio della costituzione delle liste, si torna a parlare dei cosiddetti ‘fuoriusciti’ dalle liste che hanno sempre sostenuto l’attuale sindaco, Alberto Biancheri.

Nel corso della presentazione del point di Mager erano praticamente presenti tutti gli attuali esponenti di ‘Sanremo al Centro’ che, dopo le prime scaramucce a quella della Federazione Operaia, si sono incontrati con il candidato a sindaco ed hanno appianato tutte le piccole incomprensioni.

Con l’uscita di scena del consigliere Ethel Moreno, da mesi un po’ sulla graticola nella maggioranza Biancheri, ora toccherebbe anche all’Assessore Massimo Rossano. Più volte dato per candidato nel centrodestra con la lista ‘Andiamo!’ di Maurizio Zoccarato, potrebbe fare a breve la stessa fine della Moreno.

La conferma arriva da una riunione di maggioranza, organizzata per la prossima settimana, che potrebbe prendere la stessa decisione, resa pubblica nell’ultimo Consiglio comunale per Ethel Moreno. Iniziano quindi a essere presentati i primi ‘conti’ tra le parti in causa, dopo che sia ‘Sanremo al Centro’ che i cosiddetti ‘Totiani’ si sono schierati apertamente con Mager.

Una scelta, soprattutto quella degli esponenti di ‘Cambiamo’, che non è andata giù a Gianni Rolando, intervenuto nei giorni scorsi con una sua dichiarazione piccante. Ora l’attenzione si sposta sulla formazione delle liste, anche se i primi nomi vengono comunicati alla spicciolata. Poi si inizierà realmente con la campagna elettorale, visto che mancano esattamente tre mesi alle elezioni.