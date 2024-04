Sanremo: la maggioranza Biancheri mette alla porta l'assessore Massimo Rossano

Starebbe per arrivare ai titoli di coda la querelle Massimo Rossano. L'attuale assessore al Bilancio della giunta Biancheri si è schierato a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando, scelta che, come prevedibile, ha provocato un'insanabile frattura all'interno della maggioranza targata 'Sanremo al Centro', lista schierata con il candidato sindaco civico Alessandro Mager.

“In questi giorni abbiamo seguito in silenzio la vicenda dell'assessore Rossano sperando in un suo gesto di coerenza e sincerità che potesse, pur tardivamente, mettere fine alla querelle che lo vede coinvolto - si legge in una nota della maggioranza Biancheri - abbiamo anche atteso i colloqui tra lui e il sindaco, che più volte lo ha esortato ad una chiarezza sul piano dei rapporti personali. Ricordiamo che solo qualche mese fa Rossano dichiarava alla stampa che mai avrebbe intrapreso iniziative politiche in contrasto con il suo attuale gruppo, che da anni lo sostiene e che lo ha sempre supportato. Oggi invece apprendiamo che non solo l'assessore ha cambiato idea ed è pronto a candidarsi in altre liste, ma che non è disposto in alcun modo a rassegnare le dimissioni. Tralasciando gli aspetti politici, di questa vicenda resta il profondo dispiacere sul lato umano, visto che con l’assessore Rossano abbiamo sempre avuto ottimi rapporti personali”.



“Non essendo più disposti a tollerare questa mancanza di coerenza - concludono dalla maggioranza - ci rivolgiamo al sindaco e, pur comprendendo i suoi sforzi nel tentativo di trovare una soluzione più accomodante, gli chiediamo di adottare i conseguenti provvedimenti e di ritirare le sue deleghe”.