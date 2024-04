Sanremo: endorsement di Scajola per Mager, Fellegara "Ennesima intrusione nella campagna elettorale"

"La recente dichiarazione di Claudio Scajola che nomina solo due candidati a Sanremo e ne preferisce uno è l'ennesima intrusione nella campagna elettorale della nostra città, un territorio che non dovrebbe riguardare il suo mandato. Invito Scajola a evitare queste intrusioni e a concentrarsi sui gravi disservizi che ha causato ai cittadini, come la crisi nell'acqua e nel trasporto pubblico locale. Problemi che hanno origini lontane, quando l'ex ministro dominava la politica imperiese, rappresentandone il peggio nei governi Berlusconi prima che i vari scandali lo travolgessero".

Sono le parole di Fulvio Fellegara, candidato a sindaco del centrosinistra che ha commentato le dichiarazioni di Claudio Scajola ed il suo endorsement ad Alessandro Mager. "La gestione di acqua e trasporti pubblici - prosegue Fellegara - è arrivata al limite della privatizzazione in ogni campo. Una vendita al miglior offerente incentivata da decenni di governi di centrodestra, con nomine basate sull'affinità politica anziché sul merito. Sono pertanto orgoglioso di non essere stato citato da Scajola ed esorto i cittadini di Sanremo a mantenere vivo il proprio orgoglio e a non dimenticare i danni arrecati dalle sue politiche e dai suoi sodali".