Convocato il Consiglio comunale di Sanremo: bilancio, urbanistica e servizi sociali al centro della seduta del 22 dicembre

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi è stato convocato il Consiglio comunale di Sanremo in adunanza ordinaria per lunedì prossimo. I lavori inizieranno alle ore 17.30, con eventuale prosecuzione oltre la mezzanotte, come previsto dallo Statuto comunale. L’ordine del giorno si presenta particolarmente articolato e di grande rilevanza amministrativa, con numerosi provvedimenti strategici per la programmazione e la gestione dell’ente.

Tra i punti centrali figura l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, proposto dal Settore Affari Generali, strumento fondamentale che definisce gli indirizzi strategici e operativi dell’amministrazione comunale per il prossimo triennio. Il provvedimento è proposto come immediatamente eseguibile. Seguirà l’esame e l’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028, a cura del Settore Servizi Finanziari – Ragioneria, altro passaggio cruciale per garantire la sostenibilità economica e la continuità dei servizi comunali. In ambito urbanistico e territoriale, il Consiglio sarà chiamato a votare:

- l’aggiornamento del regolamento per la pianificazione degli impianti di diffusione radiotelevisiva e di telefonia pubblica, ai sensi della normativa regionale vigente;

- la modifica del Regolamento Edilizio Comunale conseguente all’entrata in vigore della Legge n. 105/2024, cosiddetta “Salva Casa”, con l’obiettivo di adeguare le norme locali al nuovo quadro legislativo nazionale.

Ampio spazio sarà infine dedicato alle politiche sociali, con l’approvazione della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000. Il provvedimento mira a rafforzare il sistema integrato dei servizi alla persona attraverso una gestione coordinata a livello territoriale.