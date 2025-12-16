Sanremo, aperto il bando per la gestione del Campo Polivalente del Solaro

Il Comune di Sanremo ha avviato la procedura selettiva per l’affidamento in concessione del Campo Polivalente del Solaro, situato in strada Solaro, per una durata di tre anni, con la possibilità di una proroga di ulteriori tre.

La struttura, negli anni, ha accolto allenamenti, tornei giovanili e iniziative a carattere sociale: il bando è rivolto ad enti e associazioni dilettantistiche con comprovata esperienza nella gestione di impianti sportivi non professionistici o semi-professionali per almeno tre anni negli ultimi cinque, a partire dalla stagione sportiva 2019-2020. I candidati dovranno presentare un’apposita domanda corredata da dichiarazioni sostitutive e dalla documentazione obbligatoria.

Tra i requisiti richiesti, le associazioni devono: non rientrare in alcuna delle cause di esclusione previste dal D.Lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici; essere in regola con i contributi previdenziali (INPS e INAIL); essere in regola con tributi, imposte e tasse dovute all’amministrazione comunale; non aver ricevuto condanne in materia di sicurezza sul lavoro e normativa antidoping; non trovarsi in situazioni di fallimento, liquidazione o procedure concorsuali; non aver subito risoluzioni anticipate di contratti negli ultimi tre anni.

L’affidamento del Campo Polivalente del Solaro rappresenta una concreta opportunità per le associazioni sportive locali di contribuire alla crescita del tessuto sociale cittadino e alla promozione dell’attività fisica. L’amministrazione punta su una gestione qualificata che sappia valorizzare la struttura, ampliando le possibilità di utilizzo da parte di scuole, gruppi sportivi e famiglie.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate tramite pec o consegna a mano all'ufficio protocollo entro il 22 dicembre.