Azione Riviera dei Fiori: incontro a Genova sul Riordino del Servizio Sanitario Regionale Ligure

Desiree Negri, segretaria provinciale di Azione Riviera dei Fiori, è intervenuta all'incontro pubblico organizzato da Azione a Genova, dedicato al progetto di riordino del Servizio Sanitario Regionale ligure.

L'evento, moderato dal prof. Walter Ricciardi e dal dott. Raffaele Griffo, in presenza della segretaria regionale Cristina Lodi, ha visto emergere forti critiche nei confronti del metodo adottato dalla Regione, che ha escluso il confronto con operatori sanitari e professionisti del settore.

Come Azione proponiamo un riassetto del sistema sanitario, suggerendo una riorganizzazione in tre Aree Vaste e sottolineiamo l'urgenza di rafforzare la medicina di base, riorganizzare l'assistenza ospedaliera e valorizzare il personale sanitario.

“L'attuale progetto di riforma non affronta le problematiche centrali della sanità ligure, rischiando di cambiare solo il "contenitore" senza risolvere i problemi esistenti.”