Ventimiglia, momento conviviale e di confronto: Forza Italia si riunisce per il tradizionale scambio di auguri natalizi

Momento conviviale e di confronto. Forza Italia di Ventimiglia si riunisce per il tradizionale scambio di auguri natalizi. Si è svolta ieri sera, il 15 dicembre, a Ventimiglia la consueta cena di auguri natalizi organizzata dal partito.

Un momento di convivialità e condivisione che ha visto la partecipazione di amministratori, iscritti, simpatizzanti e rappresentanti istituzionali del partito. "L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sull’attività svolta nel corso dell’anno e sulle sfide che attendono il territorio nel 2026, a partire dall’impegno costante per la crescita della città, il radicamento del partito e la costruzione di una proposta politica sempre più vicina ai cittadini" - fa sapere Forza Italia di Ventimiglia.