Elezioni provinciali: sindaci e consiglieri comunali chiamati alle urne

Giornata cruciale per la vita amministrativa della provincia di Imperia. Domani, giovedì 18 dicembre, dalle ore 8 alle ore 20, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio provinciale. I seggi saranno allestiti nella sede della Provincia di Imperia, in viale Matteotti 147, e nel Municipio di Ventimiglia.

Gli aventi diritto al voto sono 764, tra sindaci e consiglieri comunali dei 67 Comuni della provincia. A ciascun elettore verranno consegnate due schede: una per l’elezione del Presidente e una per il Consiglio provinciale, con la possibilità di esprimere una preferenza tra i candidati della lista prescelta. Lo scrutinio per l’attribuzione dei dieci seggi del Consiglio avverrà secondo il metodo D’Hondt, sistema proporzionale che garantisce la rappresentanza delle diverse forze politiche.

Il seggio di Imperia accoglierà i rappresentanti dei Comuni dell’entroterra e della Riviera, tra cui Sanremo, Taggia, Dolcedo, Diano Marina e molti altri. A Ventimiglia voteranno invece i sindaci e i consiglieri dei Comuni della zona ponentina, come Bordighera, Camporosso, Vallecrosia e Dolceacqua.

Un aspetto peculiare di queste elezioni è la ponderazione del voto, che varia in base alla popolazione del Comune di appartenenza. Le schede avranno colori diversi per distinguere le cinque fasce demografiche: dalla Fascia A (Comuni fino a 3.000 abitanti, indice 43) alla Fascia E (Comuni tra 30.001 e 100.000 abitanti, indice 603). In questo modo, il peso del voto di ciascun amministratore rispecchia la dimensione della comunità che rappresenta.

La consultazione di domani rappresenta un momento importante per la governance provinciale, chiamata a rinnovarsi attraverso il contributo diretto degli amministratori locali. Un appuntamento che rafforza il legame tra istituzioni e territorio, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata e condivisa.