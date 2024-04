Claudio Scajola entra a gamba tesa sulle elezioni di Sanremo: "Io consiglio a tutti di votare Mager" (Video)

“Sarò lunedì prossimo a Roma con Tajani per lavorare a un documento per il futuro dell’Europa, dopo alcune decisioni stravaganti prese da diversi partiti italiani. Serve sicuramente più Europa dove l’Italia sia più forte. Proprio per questo io inviterò a votare per il Partito Popolare Europeo e, in Italia questo corrisponde a Forza Italia”.

Sono le parole del Presidente della Provincia e Sindaco di Imperia, Claudio Scajola che, per quanto riguarda le elezioni a Sanremo ha detto: “Ci sono due candidati importanti, ovvero Mager e Rolando, ma penso che il primo sia il più adatto. Se vivessi a Sanremo e lo consiglio a molti, voterei senza dubbio Mager”. E alla domanda riguardante Forza Italia Scajola ha risposto “Forza Italia quale?”.