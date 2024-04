Elezioni Sanremo, Forza Italia bacchetta Claudio Scajola dopo l'endorsement a Mager

Come ampiamente prevedibile, le parole del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e il suo endorsement per il candidato civico alle amministrative di Sanremo, Alessandro Mager, hanno scatenato la reazione dei vertici regionali di Forza Italia.

“Ho apprezzato l’appoggio di Claudio Scajola a Forza Italia ed al partito popolare europeo in occasione delle prossime elezioni europee con il suo invito a votare per il nostro movimento politico - dice in una nota il coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco, che poi aggiunge - dispiace però la chiosa fatta dall’ex Ministro sulle elezioni amministrative di Sanremo dove Forza Italia appoggia convintamente e unanimemente, la candidatura dell’ingegnere Gianni Rolando che sarà sicuramente il prossimo primo cittadino della città matuziana”.

Ora si attendono le eventuali reazioni da parte degli altri due partiti della coalizione di centrodestra che appoggia Gianni Rolando alle amministrative.