Elezioni Sanremo, Gianni Rolando punta il dito contro Claudio Scajola dopo l'endorsement a Mager: “Ingerenza sulle libere scelte elettorali” (Video)

Dopo il coordinatore regionale di Forza Italia, anche il candidato sindaco del centrodestra, Gianni Rolando, punta il dito contro Claudio Scajola a seguito del proprio endorsement a favore del contendente Alessandro Mager.



“Il Comitato Rolando Sindaco giudica negativamente e criticamente le dichiarazioni di Claudio Scajola sulle prossime elezioni di Sanremo - si legge in una nota - non solo nella veste di sindaco di Imperia ma soprattutto per il suo ruolo di presidente della Provincia che a livello istituzionale dovrebbe essere super partes, il presidente di tutti, anche del futuro sindaco di Sanremo”.

“Schierarsi così apertamente per una parte soltanto appare come una grave e inaccettabile ingerenza imperiese nelle libere scelte elettorali dei sanremesi - aggiungono dal Comitato - ingerenza che noi non accettiamo, ma che probabilmente fa invece piacere a un altro candidato sindaco. E su questo siamo certi che i cittadini sanremesi ne sapranno trarre le dovute considerazioni”.

Il commento di Gianni Rolando e del vice Ministro Edoardo Rixi: