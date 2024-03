Sanremo: saltata la riunione della maggioranza sul 'caso' Rossano, se ne parlerà venerdì in Consiglio?

E’ saltata, a causa di una indisposizione di Massimo Rossano, la riunione di maggioranza convocata per ieri, nella quale i sostenitori dell’Amministrazione comunale uscente avrebbero voluto parlare con lo stesso Assessore, in relazione alla possibile candidatura di Rossano nella lista ‘Andiamo!’ a sostegno di Gianni Rolando.

Nella campagna elettorale che si fa sempre più ‘calda’ in queste ultime ore tutti gli attuali esponenti di ‘Sanremo al Centro’ hanno confermato di rimanere all’interno del progetto e di schierarsi per Alessandro Mager. Dopo l’uscita di scena del consigliere Ethel Moreno, da mesi un po’ sulla graticola nella maggioranza Biancheri, ora toccherebbe anche all’Assessore Massimo Rossano e, proprio per questo, era stata organizzata una riunione.

Dopo la scelta di campo di ‘Sanremo al Centro’ e degli esponenti di ‘Cambiamo’, in attesa della formazione delle liste ufficiali, c’è ovviamente la rincorsa ai candidati che dovranno sostenere i diversi schieramenti.