Sanremo, riunione del Consiglio comunale dei Ragazzi e della Ragazze: le nuove cariche

Si è riunito questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo Bellevue, il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) per il rinnovo delle cariche e la pianificazione delle future attività.

I lavori si sono aperti con l’introduzione del Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e i saluti del vicesindaco Fulvio Fellegara. Presente anche l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni

Dopo lo svolgimento delle elezioni, si è proceduto all’insediamento delle nuove cariche che guideranno l’organismo dei giovani per il prossimo mandato.

La nuova squadra di governo del CCRR risulta così composta:

sindaco: Lucia Berto (scuola via Volta)

presidente del Consiglio: Manuel Russo (Nobel)

vicesindaco: Beatrice De Fort (Rubino)

Contestualmente, si è proceduto al formale avvicendamento dell’assise. I consiglieri uscenti di terza media, in procinto di iniziare il percorso alle scuole superiori, hanno lasciato il posto ai nuovi.

Di seguito l’elenco dei nuovi consiglieri che fanno il loro ingresso nel CCRR:

Per l’istituto comprensivo Sanremo Levante:

Christian Bosio

Vittoria Manes

Giulia Mesiano

Per l’istituto comprensivo Sanremo Centro- Levante:

Diego Maiano

Giulia Sindoni

Emanuele Milani

Ascanio Marzuoli

Beatrice Papa

Per l’istituto comprensivo Sanremo Ponente:

Kevin Romano

Nina Donzella

Manuel Russo

Marina Parosi

Federica Baldi

A margine delle elezioni, il presidente del Consiglio comunale Il Grande e il vicesindaco Fellegara hanno dichiarato: “E’ sempre una bella emozione vedere la sala consiliare riempirsi dell'entusiasmo e dell'energia dei giovani. Oggi si insedia una nuova squadra a cui vanno i più sinceri complimenti e auguri di buon lavoro. Come Amministrazione comunale, siamo pronti a raccogliere le loro proposte ed idee. Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è una vera e propria palestra di cittadinanza attiva. Per questo motivo desideriamo invitare tutto il CCRR a partecipare alle prossime celebrazioni istituzionali della città: un momento fondamentale per condividere insieme i valori della comunità.”