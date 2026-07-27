Pef, Tari, bilancio e collegamento viario dallo svincolo autostradale a Peglia tra i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di Ventimiglia

Pef, bilancio, collegamento viario dallo svincolo autostradale al viadotto ferroviario a Peglia e svincolo alberghiero dell'immobile sito in località Peidaigo tra i punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale a Ventimiglia. La seduta pubblica straordinaria è stata convocata per martedì 28 luglio alle 19.

Saranno, infatti, nove i punti all'ordine del giorno. Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali del 30 giugno e del 1° luglio scorsi e le comunicazioni del sindaco verranno affrontate 'question time' e mozioni.

Si discuterà poi l'approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) e la determinazione delle tariffe della Tari per l'anno 2026 e si parlerà del bilancio di previsione finanziario 2026-2028: controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 193 D.LGS 267/2000 e dell'approvazione della variazione di assestamento generale, articolo 175 C. 8 D.LGS 267/2000.

Verranno affrontati il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. A) del D.LGS. 267/2000 per sentenze esecutive relative ad annullamenti di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada rilevate tramite apparecchi autovelox; il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. A) del D.LGS. 267/2000 derivante da sentenze esecutive.

Sbarcherà poi l'approvazione di variante al Prg, disposizione di efficacia della variante e dichiarazione di pubblica utilità, del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi degli articoli 10 e 19 del DPR N. 327/2001, nonché L.R. N. 36/97 del collegamento viario alla sponda destra del fiume Roia dallo svincolo autostradale al viadotto ferroviario a Peglia. Infine, si parlerà dello svincolo alberghiero dell'immobile sito in località Peidaigo,71, l'hotel 'La riserva di Castel D'Appio'.