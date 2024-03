Sanremo: saltato anche il secondo incontro con l'Assessore Rossano, attesa per le decisioni e per il consiglio comunale

E’ saltato anche ieri il previsto incontro (il primo doveva svolgersi lunedì) tra il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale ‘Sanremo al Centro’ e l’assessore al bilancio Massimo Rossano per le note vicende legate alla sua possibile candidatura nella lista ‘Andiamo!’ che sostiene il candidato a sindaco Gianni Rolando.

Lunedì scorso la riunione era stata rinviata a causa di una indisposizione di Rossano e anche oggi il motivo è lo stesso. Ora rimane da capire, viste le voci sempre più insistenti della candidatura di Rossano contrapposta a quella di ‘Sanremo al Centro’ (che è schierata con Alessandro Mager), se il movimento guidato da Marco Viale prenderà la stessa decisione assunta con il Consigliere Ethel Moreno, sfiduciata nel corso della precedente assise, oppure se si attenderà un colloquio ufficiale con Rossano.

Secondo i ben informati sembra che ‘Sanremo al Centro’ voglia attendere la riunione ma non è da escludere che, domani nel corso del Consiglio comunale ci possa essere una presa di posizione del gruppo, proprio contro Rossano. Dalla parte opposta, quella del centrodestra, per ora le bocche rimangono super cucite e, almeno ufficialmente, non viene confermata la candidatura dell’attuale assessore.

Visto che risulta difficile la convocazione di una ulteriore riunione tra domani e venerdì mattina, non rimane che attendere il Consiglio di domani che, tra l’altro, potrebbe decisamente scaldarsi con le vicende legate alla viabilità e, in particolare, quella di Valle Armea dopo l’incidente di tre settimane fa.