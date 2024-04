Gianni Rolando “Scrivi Mager e leggi Scajola: come svendere Sanremo per un endorsement”

“Apprendiamo dai media, anche se la notizia circolava da tempo, che Claudio Scajola sostiene Mager. Il candidato ‘ultracivico’, incassa l’appoggio dell’ex Ministro, che dopo anni di ‘civismo’ appoggiato dai partiti, ma rigorosamente senza simboli, ha ambizioni di riavere ruoli nazionali nel partito in cui ha vissuto i suoi fasti, ormai passati”.

Sono le dure parole di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Sanremo Domani e Andiamo! Che commentano in questo modo le parole di ieri del sindaco di Imperia e presidente della Provincia: “Dopo il mondo arancione, Azione, ora anche una Forza Italia ‘nostalgica’ (quella ufficiale lo ha prontamente smentito) in cui molti dei sostenitori e candidati di Mager erano tesserati e hanno rivestito incarichi. Per carità alcuni di loro hanno militato in quasi tutti i partiti dell’arco costituzionale! I ‘Mageriani’ liberi e puri, si fa per dire, si affidano a colui, che da sempre, ha una concezione feudale della politica, concentrata esclusivamente sulla città di Imperia a discapito di Sanremo e del resto della provincia”.

Poi parte un nuovo attacco a Scajola: “Ringraziamo l’ex Ministro per l’attenzione ‘particolare’ che rivolge ancora una volta alla nostra città. Basti ricordare il declassamento dell’Ospedale con la perdita di reparti strategici compresa la ferma opposizione alla riapertura del punto nascita. E adesso appaiono anche chiare a tutti le motivazioni che hanno spinto il candidato Mager a sostenere con decisione l’ingresso del socio privato in Rivieracqua, circostanza che, se attuata, comporterebbe gravi danni all’economia locale ed alle tasche dei cittadini. Infine rispediamo al mittente le infelici ed inopportune considerazioni sulle qualità professionali dei candidati sindaco. Noi siamo sinceramente convinti che proprio le straordinarie competenze ed il grande spessore umano di Gianni Rolando porteranno i sanremesi ad eleggerlo quale loro Sindaco per il prossimo decennio”.

E chiudono: adesso basta, giù le mani dalla nostra città! Perché Sanremo è… dei sanremesi!”