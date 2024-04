Sanremo: dati economici del Ministero, Verrando "Numeri sui quali riflettere in funzione delle elezioni"

Il candidato di Fratelli d’Italia, Davide Verrando, interviene sui recenti dati economici riferiti alla nostra provincia e pubblicati questa mattina dal nostro giornale.

“Imperia è la provincia più povera della Liguria – commenta - e Sanremo non è neppure nella top 10 provinciale ma si piazza al 13° posto con 19.327 euro pro capite (120° posto in Italia) e viene superata anche da realtà meno popolose come Costarainera, Ospedaletti, Cipressa e Cervo. I dati sono del Ministero dell’Economia e delle Finanze (riferiti al 2022), sono quindi più che attendibili e mostrano un quadro ponentino non certo idilliaco sul piano economico, in particolar modo per la mia amata città che dal 2014 è amministrata da una coalizione civica di centro sinistra”.

“Credo sia un dato sul quale riflettere – termina Verrando - anche in funzione delle prossime elezioni comunali dopo 10 anni di amministrazione Biancheri. Sanremo deve assolutamente cambiare passo e rilanciare la propria economia basata principalmente sul turismo e commercio. Sono assolutamente convinto che con Rolando Sindaco e la coalizione che lo sostiene questo obiettivo si possa raggiungere”.