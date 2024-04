Sopralluogo di Gianni Rolando in via Vallarino,“problema da risolvere con alta priorità”

Il candidato sindaco del centrodestra civico e politico Gianni Rolando, si è recato stamattina in visita in via Vallarino dove ha incontrato gli abitanti della via interessata da un movimento franoso.



È stata l’occasione per esaminare da vicino la la problematica dal punto di vista tecnico ed amministrativo, evidenziando che l’intervento può essere eseguito tecnicamente, mantenendo il transito dei veicoli durante i lavori, con eventuali interruzioni di breve durata di alcune ore.



“Dal punto di vista amministrativo - afferma Rolando - la situazione dovrà essere affrontata e risolta con alta priorità dalla prossima amministrazione, in quanto una prolungata inerzia potrebbe dare inaccettabili problemi di incolumità pubblica.”



Ad accompagnare Gianni Rolando il candidato al consiglio comunale di Forza Italia Roberto Verrando.