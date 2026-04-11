'Futuro Nazionale' accelera: nuovi comitati in provincia e prime adesioni di figure politiche locali

Prosegue l’espansione sul territorio ligure di “Futuro Nazionale”, il movimento politico ispirato al generale Roberto Vannacci, che annuncia la costituzione di nuovi comitati nella provincia di Imperia. A Sanremo sono già stati avviati i primi Comitati Costituenti, mentre ulteriori strutture sono in fase di attivazione a Ventimiglia, Bordighera, Imperia, Arma di Taggia e in Valle Argentina, segnando una crescita definita dagli organizzatori “costante e capillare”.

Tra i referenti già individuati figurano Paolo Barlaam, tassista sanremese e sostenitore della prima ora; Guido Pregnolato, già commissario della sezione sanremese della Lega e oggi segretario regionale del sindacato USPP della Polizia Penitenziaria; e Francesco Zumbo, già collaboratore dei responsabili dei giovani della Lega. Nel movimento entra anche Giulio Ambrosini, ex segretario provinciale della Lega.

"Siamo molto soddisfatti dell’entusiasmo che si sta creando attorno a questa nuova realtà politica", afferma Marco Lupi, che insieme a Daniele Ventimiglia sta coordinando l’organizzazione regionale del progetto. Lupi ricorda che l’impegno nasce da una richiesta avanzata direttamente da Vannacci durante la sua recente visita a Sanremo. "Proprio in quei giorni", spiegano i promotori, "sono state poste le basi organizzative che porteranno alla formalizzazione del movimento nel corso del primo Congresso nazionale, in programma il 13 e 14 giugno a Roma".

Secondo i coordinatori, nelle prossime settimane sono attese nuove adesioni, provenienti sia da altri schieramenti politici sia dalla società civile. L’obiettivo dichiarato è "costruire una struttura radicata sul territorio e formare una classe dirigente locale competente e preparata sul piano politico‑amministrativo, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini".