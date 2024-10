Sanremo: via Vallarino sprofonda sempre più, i residenti "Dopo le promesse elettorali ora aspettiamo certezze"

Si torna a discutere di via Vallarino, la strada privata nella zona della Foce a Sanremo, a ridosso di via Solaro. Lo fanno i residenti della stradina che, ormai da molti anni vive sul ‘chi và là’, per il rischio crollo della strada in alcuni punti.

I residenti lamentano, oltre alle molte promesse elettorali per ora non mantenute dopo la campagna per le elezioni amministrative di giugno, anche il fatto che oltre al rischio crollo c’è anche l’impossibilità di eventuale transito da parte di Vigili del Fuoco e mezzi pesanti. La strada è infatti aperta a tutti, non solo ai residenti, e giornalmente i genitori parcheggiano su quella strada quando accompagnano i loro ragazzi alla scuola sottostante.

E’ inoltre servita sia da illuminazione pubblica come dal servizio di raccolta rifiuti. Da molti anni la via versa in pessime condizioni ed è a rischio di percorribilità in caso di ulteriori cedimenti oltre a costituire un rischio per i pedoni. “Pensiamo solo alla eventualità di ulteriori crolli – dicono alcuni residenti - ed alla conseguente impossibilità di passaggio, non solo nostra ma anche di coloro che, pur non essendolo, la percorrono giornalmente. C’è poi il tema dei soccorsi, visto che alle ambulanze o ai vigili del fuoco potrebbe essere reso impossibile il passaggio per raggiungere i condomini a valle della frana”.