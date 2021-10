Sanremo: via Vallarino, una storia infinita. Da dieci anni la strada crolla e nessuno interviene (Foto)

Eravamo a giugno quando abbiamo parlato per l’ultima volta sul nostro giornale del problema relativo a via Vallarino, la strada privata di zona Foce a Sanremo, che dieci anni fa ha iniziato a crollare.

Da tempo sono partite segnalazioni su segnalazioni e, mancando un accordo tra i proprietari della strada, il Comune aveva deciso di appaltare i lavori, facendo poi pagare il tutto ai privati. La conferma ci era arrivata direttamente da Palazzo Bellevue, che si era interessata al grave problema di via Vallarino, arrivato praticamente al collasso.

Dieci anni circa di colpevole attesa da parte dei proprietari della strada, hanno lentamente portato alla situazione attuale e, nonostante le indicazioni prima e l’ordinanza poi, da parte del Comune matuziano, non sono bastati per fare in modo che i privati intervenissero per sistemarla ed evitare così gravi rischi.

Secondo quanto confermato dal Comune a giugno la situazione è di stallo perché i proprietari non stanno trovando un accordo ma il rischio di crollo è particolarmente grave e, quindi, è stato decio di affidare la progettazione. E’ passata l’estate e la situazione non è cambiata con i residenti che si chiedono cosa stia accadendo. Purtroppo, essendo una procedura ‘in danno’, i tempi sono più lunghi perché ogni passaggio va notificato a tutti i privati. Al termine il tutto sarà fatto pagare ovviamente ai proprietari della strada ma, al momento la preoccupazione per chi vive nella zona è sempre alta e ci si augura che qualcuno possa intervenire.