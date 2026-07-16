Bordighera, una paziente racconta la sua esperienza al Saint Charles: "Un esempio di buona sanità che merita di essere conosciuto"

In un periodo in cui le cronache sulla sanità mettono spesso in evidenza criticità e disservizi, c'è anche chi sente il dovere di raccontare un'esperienza positiva. È il caso di Stefania Magliacani, torinese ma che vive nella città delle palme, che ha voluto condividere pubblicamente il proprio ringraziamento al personale dell'ospedale Saint Charles di Bordighera, dove è stata ricoverata nei giorni scorsi per un'urgenza legata a ripetute coliche biliari. Una testimonianza che definisce senza esitazioni un caso di "buona sanità", con l'obiettivo di valorizzare il lavoro di chi opera quotidianamente in corsia, spesso in condizioni rese difficili dalla carenza di organico.

La donna racconta di essersi presentata al Pronto Soccorso la mattina del 5 luglio, dopo quattro giorni di forti dolori. "Sono stata visitata celermente e con estrema efficacia dal giovane medico di guardia che mi ha fatto subito una flebo antidolorifica. Da qui è iniziata la mia avventura: un meraviglioso viaggio nella professionalità e solidarietà umana", scrive. A fronte della gravità del quadro clinico, il ricovero è stato immediato e, da quel momento, è iniziato il percorso che l'ha portata all'intervento chirurgico e alla completa risoluzione del problema. Nel suo racconto, Magliacani rivolge un ringraziamento particolare al primario professor Marino, che "è riuscito ad infondermi calma e sicurezza guidando al meglio intervento e staff". Parole di stima vengono espresse anche nei confronti degli altri componenti dell'équipe chirurgica, il dottor Guash Figueras, originario di Cuba, e la dottoressa Galyna Shabat, di origine ucraina. Un gruppo che, secondo la paziente, ha saputo lavorare in perfetta sintonia, dimostrando competenza, umanità e grande attenzione nei confronti della persona assistita.

Il ringraziamento si estende anche a tutto il personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari. "Un plauso anche al corpo infermieristico formato da persone capaci, attente e disponibili nonostante le grosse difficoltà causate da pesanti carenze di personale. Un ringraziamento anche alle OSS che mi hanno coccolata con cortesia e competenza", sottolinea la donna, evidenziando come la qualità dell'assistenza ricevuta sia andata ben oltre il semplice aspetto sanitario, trasformandosi in un autentico sostegno umano durante il ricovero. Accanto agli elogi, però, emerge anche una riflessione che diventa un appello alle istituzioni. "Come si può aiutare il lavoro di tutti loro, che oltre alle difficoltà e responsabilità intrinseche devono anche fare i conti con doppi turni e gravi carenze di organico? È possibile che un chirurgo si debba far carico di nove interventi in una giornata e non abbia turni di riposo?", si domanda Magliacani. Interrogativi che riportano l'attenzione su una realtà ben nota al personale sanitario, chiamato ogni giorno a garantire servizi essenziali nonostante le difficoltà organizzative.

La testimonianza si conclude con un messaggio di gratitudine e speranza. "La mia avventura si è conclusa nel migliore dei modi grazie alla solerzia e alla meticolosità delle meravigliose persone che il destino ha messo sulla mia strada. Mi auguro che questa realtà ospedaliera venga tutelata e sostenuta a dovere in futuro. Quindi forza ragazzi, forza Saint Charles, siete un'eccellenza per il nostro territorio!". Un ringraziamento sentito che, oltre a riconoscere il valore dei professionisti dell'ospedale di Bordighera, riaccende i riflettori sulla necessità di investire nel personale sanitario affinché esperienze come questa possano continuare a rappresentare la normalità.