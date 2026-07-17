Caldo e afa non mollano la presa sull'Imperiese: sfiorati i 33 gradi nell'entroterra, umidità elevata e notti tropicali

Il grande caldo continua a interessare la provincia di Imperia e, almeno fino al weekend, non concederà tregua. Il nuovo bollettino di Arpal conferma infatti la presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, responsabile di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, accompagnate però da temperature elevate e tassi di umidità medio-alti, elementi che aumentano sensibilmente la sensazione di afa. Anche per oggi, venerdì 17 luglio, permane il disagio fisiologico per caldo, con venti deboli meridionali destinati a rinforzare moderatamente in serata sull'Imperiese e mare tra poco mosso e mosso. Un primo, lieve calo delle temperature potrebbe arrivare soltanto dalla metà della prossima settimana.

I dati rilevati sul territorio confermano una giornata particolarmente calda, soprattutto nelle vallate interne. La temperatura massima più elevata della provincia è stata registrata a Rocchetta Nervina con 33.4 gradi, seguita da Borgomaro con 32.6 e Dolcedo con 32.3. Oltre i 32 gradi anche Pieve di Teco (32.1), mentre Diano Castello ha raggiunto 31.8, Airole 31.7 e Dolceacqua 31.5. Sul litorale il mare ha contenuto leggermente i valori massimi, ma il caldo è stato reso decisamente più pesante dall'elevata umidità: Sanremo ha toccato i 29.7 gradi, Imperia i 29.1 e Ventimiglia è arrivata fino a 31.3 gradi in una delle sue stazioni di rilevamento.

A rendere particolarmente difficile il riposo sono state anche le temperature minime, rimaste elevate soprattutto lungo la costa. Sanremo ha registrato una minima di 26 gradi, una vera e propria notte tropicale, mentre Imperia non è scesa sotto i 24.9 gradi. Ventimiglia ha fatto segnare valori compresi tra 22.9 e 24.8 gradi, Cipressa 23.9 e Diano Castello 23.4. Più fresco soltanto nelle località montane dell'entroterra, dove Pornassio è scesa fino a 15.3 gradi, Triora a 16 e Montegrosso Pian Latte a 16.9, confermando il netto divario termico tra costa e aree interne.

Temperature minime (dalla più bassa alla più alta)

Comune Minima (°C) Pornassio 15.3 Triora 16.0 Montegrosso Pian Latte 16.9 Pigna 18.0 Pieve di Teco 19.1 Triora 19.4 Ceriana 19.7 Borgomaro 19.7 Pornassio 19.8 Apricale 19.9 Rocchetta Nervina 19.9 Montalto Carpasio 20.9 Pigna 20.9 Castel Vittorio 21.0 Ranzo 21.0 Airole 21.4 Seborga 22.1 Dolcedo 22.2 Pontedassio 22.4 Dolceacqua 22.6 Ventimiglia 22.9 Diano Castello 23.4 Cipressa 23.9 Ventimiglia 23.9 Ventimiglia 24.8 Imperia 24.9 Sanremo 26.0

Temperature massime (dalla più alta alla più bassa)

Comune Massima (°C) Rocchetta Nervina 33.4 Borgomaro 32.6 Dolcedo 32.3 Pieve di Teco 32.1 Diano Castello 31.8 Airole 31.7 Dolceacqua 31.5 Ventimiglia 31.3 Ranzo 30.7 Pornassio 30.7 Ventimiglia 30.7 Pigna 30.0 Pontedassio 29.9 Sanremo 29.7 Castel Vittorio 29.6 Ventimiglia 29.4 Cipressa 29.4 Imperia 29.1 Triora 28.8 Seborga 28.4 Ceriana 27.3 Triora 26.6 Montalto Carpasio 25.7 Pornassio 25.5 Pigna 25.3 Apricale 24.9 Montegrosso Pian Latte 20.9

Secondo le previsioni di Arpal, il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato anche nei prossimi giorni. Sabato sarà caratterizzato dall'alternanza tra annuvolamenti e ampie schiarite a causa di un flusso umido nei bassi strati, mentre domenica tornerà a prevalere il sole. Le temperature subiranno solo lievi variazioni, mantenendosi su valori superiori alle medie climatiche, con umidità ancora medio-alta e disagio fisiologico per caldo. La tendenza indica un possibile e più deciso calo termico nella giornata di mercoledì, quando soprattutto le temperature minime dovrebbero finalmente diminuire, regalando un po' di sollievo dopo diversi giorni di caldo intenso.