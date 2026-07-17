Caldo e afa non mollano la presa sull'Imperiese: sfiorati i 33 gradi nell'entroterra, umidità elevata e notti tropicali

Il grande caldo continua a interessare la provincia di Imperia e, almeno fino al weekend, non concederà tregua. Il nuovo bollettino di Arpal conferma infatti la presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, responsabile di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, accompagnate però da temperature elevate e tassi di umidità medio-alti, elementi che aumentano sensibilmente la sensazione di afa. Anche per oggi, venerdì 17 luglio, permane il disagio fisiologico per caldo, con venti deboli meridionali destinati a rinforzare moderatamente in serata sull'Imperiese e mare tra poco mosso e mosso. Un primo, lieve calo delle temperature potrebbe arrivare soltanto dalla metà della prossima settimana.
I dati rilevati sul territorio confermano una giornata particolarmente calda, soprattutto nelle vallate interne. La temperatura massima più elevata della provincia è stata registrata a Rocchetta Nervina con 33.4 gradi, seguita da Borgomaro con 32.6 e Dolcedo con 32.3. Oltre i 32 gradi anche Pieve di Teco (32.1), mentre Diano Castello ha raggiunto 31.8, Airole 31.7 e Dolceacqua 31.5. Sul litorale il mare ha contenuto leggermente i valori massimi, ma il caldo è stato reso decisamente più pesante dall'elevata umidità: Sanremo ha toccato i 29.7 gradi, Imperia i 29.1 e Ventimiglia è arrivata fino a 31.3 gradi in una delle sue stazioni di rilevamento.
A rendere particolarmente difficile il riposo sono state anche le temperature minime, rimaste elevate soprattutto lungo la costa. Sanremo ha registrato una minima di 26 gradi, una vera e propria notte tropicale, mentre Imperia non è scesa sotto i 24.9 gradi. Ventimiglia ha fatto segnare valori compresi tra 22.9 e 24.8 gradi, Cipressa 23.9 e Diano Castello 23.4. Più fresco soltanto nelle località montane dell'entroterra, dove Pornassio è scesa fino a 15.3 gradi, Triora a 16 e Montegrosso Pian Latte a 16.9, confermando il netto divario termico tra costa e aree interne.
Temperature minime (dalla più bassa alla più alta)
Comune
Minima (°C)
Pornassio
15.3
Triora
16.0
Montegrosso Pian Latte
16.9
Pigna
18.0
Pieve di Teco
19.1
Triora
19.4
Ceriana
19.7
Borgomaro
19.7
Pornassio
19.8
Apricale
19.9
Rocchetta Nervina
19.9
Montalto Carpasio
20.9
Pigna
20.9
Castel Vittorio
21.0
Ranzo
21.0
Airole
21.4
Seborga
22.1
Dolcedo
22.2
Pontedassio
22.4
Dolceacqua
22.6
Ventimiglia
22.9
Diano Castello
23.4
Cipressa
23.9
Ventimiglia
23.9
Ventimiglia
24.8
Imperia
24.9
Sanremo
26.0
Temperature massime (dalla più alta alla più bassa)
Comune
Massima (°C)
Rocchetta Nervina
33.4
Borgomaro
32.6
Dolcedo
32.3
Pieve di Teco
32.1
Diano Castello
31.8
Airole
31.7
Dolceacqua
31.5
Ventimiglia
31.3
Ranzo
30.7
Pornassio
30.7
Ventimiglia
30.7
Pigna
30.0
Pontedassio
29.9
Sanremo
29.7
Castel Vittorio
29.6
Ventimiglia
29.4
Cipressa
29.4
Imperia
29.1
Triora
28.8
Seborga
28.4
Ceriana
27.3
Triora
26.6
Montalto Carpasio
25.7
Pornassio
25.5
Pigna
25.3
Apricale
24.9
Montegrosso Pian Latte
20.9
Secondo le previsioni di Arpal, il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato anche nei prossimi giorni. Sabato sarà caratterizzato dall'alternanza tra annuvolamenti e ampie schiarite a causa di un flusso umido nei bassi strati, mentre domenica tornerà a prevalere il sole. Le temperature subiranno solo lievi variazioni, mantenendosi su valori superiori alle medie climatiche, con umidità ancora medio-alta e disagio fisiologico per caldo. La tendenza indica un possibile e più deciso calo termico nella giornata di mercoledì, quando soprattutto le temperature minime dovrebbero finalmente diminuire, regalando un po' di sollievo dopo diversi giorni di caldo intenso.