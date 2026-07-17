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Cronaca | 17 luglio 2026, 15:38

Caldo e afa non mollano la presa sull'Imperiese: sfiorati i 33 gradi nell'entroterra, umidità elevata e notti tropicali

Le temperature restano ben oltre le medie del periodo, con disagio fisiologico segnalato da Arpal. Possibile attenuazione del caldo solo dalla metà della prossima settimana

Caldo e afa non mollano la presa sull'Imperiese: sfiorati i 33 gradi nell'entroterra, umidità elevata e notti tropicali

Il grande caldo continua a interessare la provincia di Imperia e, almeno fino al weekend, non concederà tregua. Il nuovo bollettino di Arpal conferma infatti la presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, responsabile di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, accompagnate però da temperature elevate e tassi di umidità medio-alti, elementi che aumentano sensibilmente la sensazione di afa. Anche per oggi, venerdì 17 luglio, permane il disagio fisiologico per caldo, con venti deboli meridionali destinati a rinforzare moderatamente in serata sull'Imperiese e mare tra poco mosso e mosso. Un primo, lieve calo delle temperature potrebbe arrivare soltanto dalla metà della prossima settimana.

I dati rilevati sul territorio confermano una giornata particolarmente calda, soprattutto nelle vallate interne. La temperatura massima più elevata della provincia è stata registrata a Rocchetta Nervina con 33.4 gradi, seguita da Borgomaro con 32.6 e Dolcedo con 32.3. Oltre i 32 gradi anche Pieve di Teco (32.1), mentre Diano Castello ha raggiunto 31.8, Airole 31.7 e Dolceacqua 31.5. Sul litorale il mare ha contenuto leggermente i valori massimi, ma il caldo è stato reso decisamente più pesante dall'elevata umidità: Sanremo ha toccato i 29.7 gradi, Imperia i 29.1 e Ventimiglia è arrivata fino a 31.3 gradi in una delle sue stazioni di rilevamento.

A rendere particolarmente difficile il riposo sono state anche le temperature minime, rimaste elevate soprattutto lungo la costa. Sanremo ha registrato una minima di 26 gradi, una vera e propria notte tropicale, mentre Imperia non è scesa sotto i 24.9 gradi. Ventimiglia ha fatto segnare valori compresi tra 22.9 e 24.8 gradi, Cipressa 23.9 e Diano Castello 23.4. Più fresco soltanto nelle località montane dell'entroterra, dove Pornassio è scesa fino a 15.3 gradi, Triora a 16 e Montegrosso Pian Latte a 16.9, confermando il netto divario termico tra costa e aree interne.

Temperature minime (dalla più bassa alla più alta)

Comune

Minima (°C)

Pornassio

15.3

Triora

16.0

Montegrosso Pian Latte

16.9

Pigna

18.0

Pieve di Teco

19.1

Triora

19.4

Ceriana

19.7

Borgomaro

19.7

Pornassio

19.8

Apricale

19.9

Rocchetta Nervina

19.9

Montalto Carpasio

20.9

Pigna

20.9

Castel Vittorio

21.0

Ranzo

21.0

Airole

21.4

Seborga

22.1

Dolcedo

22.2

Pontedassio

22.4

Dolceacqua

22.6

Ventimiglia

22.9

Diano Castello

23.4

Cipressa

23.9

Ventimiglia

23.9

Ventimiglia

24.8

Imperia

24.9

Sanremo

26.0

Temperature massime (dalla più alta alla più bassa)

Comune

Massima (°C)

Rocchetta Nervina

33.4

Borgomaro

32.6

Dolcedo

32.3

Pieve di Teco

32.1

Diano Castello

31.8

Airole

31.7

Dolceacqua

31.5

Ventimiglia

31.3

Ranzo

30.7

Pornassio

30.7

Ventimiglia

30.7

Pigna

30.0

Pontedassio

29.9

Sanremo

29.7

Castel Vittorio

29.6

Ventimiglia

29.4

Cipressa

29.4

Imperia

29.1

Triora

28.8

Seborga

28.4

Ceriana

27.3

Triora

26.6

Montalto Carpasio

25.7

Pornassio

25.5

Pigna

25.3

Apricale

24.9

Montegrosso Pian Latte

20.9

Secondo le previsioni di Arpal, il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato anche nei prossimi giorni. Sabato sarà caratterizzato dall'alternanza tra annuvolamenti e ampie schiarite a causa di un flusso umido nei bassi strati, mentre domenica tornerà a prevalere il sole. Le temperature subiranno solo lievi variazioni, mantenendosi su valori superiori alle medie climatiche, con umidità ancora medio-alta e disagio fisiologico per caldo. La tendenza indica un possibile e più deciso calo termico nella giornata di mercoledì, quando soprattutto le temperature minime dovrebbero finalmente diminuire, regalando un po' di sollievo dopo diversi giorni di caldo intenso.

Carlo Alessi

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