Ventimiglia, proseguono i controlli sul territorio: rimossi bivacchi e avviata la procedura per un DASPO urbano (Foto)

Prosegue quotidianamente l'attività di monitoraggio e contrasto alle situazioni di degrado urbano sul territorio comunale richieste dal Sindaco, On. Flavio Di Muro. Negli ultimi giorni sono stati rimossi alcuni bivacchi di soggetti extracomunitari presenti sulla spiaggia di Passeggiata Trento e Trieste nell'area compresa tra gli stabilimenti Scirocco e Libeccio. Questa mattina è stato inoltre sgomberato un ulteriore bivacco nei pressi della Coop. Grazie all'attività delle Forze dell'Ordine è stata anche rintracciata un soggetto dedito a dormire nel bel mezzo del marciapiede lungo Corso Genova, nei pressi del distributore Esso, accompagnata presso gli uffici di Polizia e diffidato dal proseguire il bivaccamento, in attuazione del regolamento di Polizia Urbana.

L'Amministrazione comunale ha inoltre avviato la procedura per l'applicazione del DASPO urbano nei confronti del soggetto che abitualmente staziona nell'area delle Scuole Francesi, con l'obiettivo di disporne l'allontanamento dal territorio comunale. Sul fronte del coordinamento istituzionale, nei giorni scorsi il Sindaco, On. Flavio Di Muro, unitamente all'Assessore ai Servizi Sociali Milena Raco, ha convocato una riunione operativa con il Direttore di ASL 1, dott. Marino Anfosso, con i rappresentanti dei Servizi Sociali, delle strutture sanitarie competenti e della Polizia Locale, per approfondire competenze, strumenti e modalità operative finalizzate ad affrontare in maniera coordinata le situazioni di bivacco e di accampamento sul territorio, riguardanti soggetti con problemi psichiatrici, nel rispetto delle competenze di ciascun ente.

"Ringrazio la Polizia di Stato, coordinata dal Primo Dirigente dott. Paolo Arena, la Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine per il lavoro quotidiano che svolgono, così come i tanti cittadini che collaborano con senso civico attraverso le loro segnalazioni. Ricordo che il canale più efficace per segnalare situazioni di degrado è l'App del Comune (https://segnalazioni.comune.ventimiglia.im.it/) e, nei casi urgenti, il contatto diretto con le Forze dell'Ordine, tramite il 112 e l'app YouPol – dichiara il sindaco Flavio Di Muro –. Le segnalazioni sui social possono essere visualizzate con ritardo e spesso non consentono di verificare se il problema sia già stato risolto. Continuiamo a confrontarci costantemente con il Prefetto e con tutte le autorità competenti per coordinare al meglio gli interventi".