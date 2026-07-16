Riva Ligure, un nuovo agente entra in servizio nella Polizia Locale: "Più presenza sul territorio e una stagione estiva più sicura"

Un nuovo agente entra a far parte dell'organico della Polizia Locale di Riva Ligure, un innesto che consentirà di rafforzare la presenza sul territorio in un periodo particolarmente delicato come quello estivo, caratterizzato dall'arrivo di numerosi turisti e da un aumento delle esigenze legate alla sicurezza e ai servizi. L'Amministrazione comunale evidenzia così la volontà di proseguire nel percorso di potenziamento delle risorse umane, con l'obiettivo di garantire un presidio sempre più efficace e una maggiore vicinanza ai cittadini.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giorgio Giuffra, che ha rimarcato il valore dell'investimento compiuto dall'ente. "Un agente in più significa una presenza in più sul territorio. Significa più attenzione, più vicinanza ai cittadini, soprattutto nei mesi estivi, quando il nostro territorio accoglie tanti visitatori e richiede uno sforzo ulteriore. Con il nuovo innesto, manteniamo un impegno preciso: garantire una stagione più sicura", ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco ha poi sottolineato come il rafforzamento dell'organico rappresenti la concretizzazione degli impegni assunti dall'Amministrazione. "Perché le promesse hanno valore solo quando diventano fatti. Ed investire nelle persone e nella qualità dei servizi significa rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni, residenti e chi sceglie di trascorrere qui il proprio tempo", ha aggiunto Giuffra, evidenziando il ruolo strategico della Polizia Locale non solo sotto il profilo della sicurezza, ma anche come punto di riferimento per la comunità e per i visitatori.

Il primo cittadino ha infine rivolto un messaggio di augurio al nuovo agente e a tutto il corpo della Polizia Locale, ribadendo la centralità del loro lavoro quotidiano al servizio del territorio. "Buon lavoro alla nostra Polizia Locale", ha concluso Giuffra, confermando la volontà dell'Amministrazione di continuare a investire sulla qualità dei servizi e sulla sicurezza della comunità.