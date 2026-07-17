Caldo e vendita abusiva di cappellini falsi in centro a Sanremo: blitz della Polizia Locale, sequestrata la merce

Approfittando delle temperature elevate di questi giorni, avevano allestito in pochi istanti una vera e propria bancarella abusiva nel cuore di Sanremo, esponendo decine di cappellini da sole contraffatti, insieme a borse e altri accessori taroccati. I venditori si erano sistemati in via Matteotti, proprio davanti alle vetrine delle boutique del centro cittadino, con la merce distesa su alcuni lenzuoli. Un'attività illecita che, però, è durata pochissimo grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale.

Non appena i venditori abusivi hanno iniziato la vendita, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta sorprendendoli sul posto. Alla vista degli agenti, gli ambulanti si sono dati immediatamente alla fuga tra la folla, abbandonando gran parte della merce esposta. L'operazione si è svolta in pochi istanti, con gli operatori che hanno agito con la massima attenzione per evitare qualsiasi situazione di pericolo per le numerose persone presenti in centro durante le ore più calde della giornata.

Al termine dell'intervento, gli agenti hanno recuperato e sequestrato decine di cappellini falsi, oltre a borse e altri accessori contraffatti lasciati sul posto dai venditori in fuga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, nell'ambito delle attività di contrasto al commercio abusivo e alla vendita di prodotti contraffatti. L'operazione conferma l'attenzione della Polizia Locale nel presidiare le vie del centro cittadino, con interventi rapidi finalizzati a tutelare sia la legalità sia la sicurezza dei cittadini e dei turisti.