Sanremo: ladri in azione in una villa, rubati Rolex da 100mila euro, gioielli, borse e oggetti di lusso per oltre 122mila

Una villa di Sanremo presa di mira dai ladri, con un bottino di oltre 122mila euro tra orologi di pregio, gioielli, borse firmate e accessori di lusso. È quanto emerge dalla denuncia presentata ai Carabinieri della città dei fiori da una donna che, insieme alla famiglia, stava trascorrendo un periodo di vacanza nell'abitazione. Il furto sarebbe stato messo a segno nella notte tra il 9 e 10 luglio, mentre la querela è stata formalizzata il 14 presso la Stazione dei Carabinieri di Sanremo.

Secondo quanto denunciato da chi ha subito il furto, "I ladri sono entrati nella villa nella quale stiamo trascorrendo le vacanze". L'abitazione è composta da tre piani e la famiglia occupava il piano terreno. I malviventi sarebbero entrati passando da una portafinestra sul retro della casa, sul versante della collina, approfittando del fatto che non fosse chiusa a chiave. Nessun segno di effrazione, quindi, ma una finestra di accesso che avrebbe consentito ai ladri di entrare senza dover forzare gli infissi. La proprietaria ha inoltre riferito di aver trovato spostata la canna dell'acqua che era stata lasciata sul balconcino, particolare che farebbe pensare al suo utilizzo per agevolare l'arrampicata.

Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini dell'impianto di videosorveglianza privato installato nella proprietà. La vittima del fatto ha infatti spiegato di poter stabilire con precisione l'orario del colpo proprio grazie alle telecamere, precisando che l'orologio del sistema risulta indietro di un'ora rispetto all'orario reale. "Posso dire con esattezza che i responsabili erano tre uomini e l'orario preciso in cui hanno commesso il furto, perché abbiamo le telecamere di videosorveglianza private installate", ha dichiarato. Sempre secondo la ricostruzione fornita, i tre sarebbero arrivati dal versante della collina e si sarebbero poi allontanati scavalcando la recinzione che separa la proprietà da quella confinante.

Ingente il valore della refurtiva. Tra gli oggetti rubati figurano sei borse di marca, tra cui modelli Saint Laurent, Dior e Prada, tre portafogli firmati Prada, Miu Miu e Gucci, quattro paia di occhiali da sole Louis Vuitton e Moscot, un paio di mocassini Gucci, un anello Cartier Clash in oro rosa del valore di circa 4mila euro, un profumo Louis Vuitton, un depilatore Braun e 300 euro in contanti. Il pezzo più prezioso è però un Rolex Day-Date ref. 1803 'Left Hander' Stella Tiffany Dial, in oro giallo con quadrante verde, il cui valore è stato indicato in 100mila euro. La stima complessiva della refurtiva ammonta a circa 122.300 euro. Sull'episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri, che cercheranno di risalire agli autori del colpo anche attraverso l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere.