Estate nel Ponente, scattano i controlli rafforzati: più pattuglie e verifiche nei luoghi della movida

Con l'arrivo del periodo di maggiore afflusso turistico e l'aumento delle presenze lungo la costa del Ponente ligure, la Prefettura di Imperia ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo del territorio per il prossimo fine settimana. La decisione è stata assunta nella mattinata odierna nel corso di una riunione di coordinamento interforze svoltasi presso il Palazzo del Governo e presieduta dal Vice Prefetto Vicario, dottoressa Abussi. L'obiettivo è quello di garantire elevati standard di sicurezza in una fase dell'anno che vede migliaia di visitatori raggiungere le località della Riviera, con particolare attenzione ai centri storici, ai lungomare, alle zone turistiche e ai luoghi di maggiore aggregazione.

Nel corso dell'incontro è stata infatti disposta l'effettuazione di mirati servizi di controllo nelle aree maggiormente frequentate, soprattutto durante le ore serali e notturne. Le attività interesseranno le località caratterizzate da una forte presenza di persone, con un'attenzione particolare alle zone della movida, agli spazi pubblici dove si concentrano giovani e famiglie e alle aree interessate dagli eventi estivi in programma nei vari comuni della provincia. Si tratta di un piano che vedrà impegnate le diverse forze dell'ordine in un'azione coordinata finalizzata sia alla prevenzione dei reati sia al mantenimento dell'ordine pubblico.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle strategie di sicurezza predisposte ogni estate sul territorio imperiese. Durante i mesi di luglio e agosto, infatti, l'aumento delle presenze turistiche comporta una maggiore pressione sulle località costiere, in particolare a Sanremo, Bordighera, Ventimiglia, Diano Marina e negli altri centri che ospitano manifestazioni, concerti, eventi culturali e appuntamenti serali. In questo contesto, il controllo del territorio rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire episodi di microcriminalità, comportamenti molesti e situazioni che possano compromettere la tranquillità di residenti e visitatori.

L'obiettivo dichiarato è quello di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza e tutela del territorio, assicurando una presenza visibile e costante delle forze dell'ordine nei punti più sensibili. I controlli riguarderanno sia gli aspetti legati all'ordine pubblico sia il rispetto delle norme vigenti, contribuendo a garantire un clima sereno durante uno dei periodi più importanti per l'economia turistica provinciale. La sicurezza, infatti, rappresenta uno degli elementi centrali dell'offerta turistica del territorio e un fattore determinante per la qualità della permanenza di chi sceglie la Riviera dei Fiori per le proprie vacanze.

La riunione odierna conferma dunque l'attenzione costante della Prefettura e delle forze di polizia verso le esigenze del territorio in una fase particolarmente intensa dell'anno. Nei prossimi giorni i servizi predisposti saranno visibili nelle aree più frequentate e contribuiranno a presidiare i luoghi simbolo dell'estate imperiese, con l'obiettivo di consentire a residenti e turisti di vivere in sicurezza le serate e le iniziative che animano il Ponente ligure.