Sanremo, firmata l'ordinanza anti-alcol per gli eventi estivi: divieti sul lungomare in sei serate tra luglio e agosto

Con l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante le manifestazioni estive che richiamano un notevole afflusso di persone, è stata firmata questa mattina un'ordinanza che introduce alcune limitazioni sul consumo e sulla vendita di bevande alcoliche lungo il litorale cittadino. Il provvedimento interesserà il tratto di lungomare compreso tra Pian di Nave e il Morgana e sarà operativo in occasione di sei appuntamenti in programma tra luglio e agosto. Le misure entreranno in vigore alle 19.00 e resteranno valide fino al termine degli eventi previsti nelle singole giornate.

Nel dettaglio, l'ordinanza dispone il divieto di vendita per asporto e di consumo su area pubblica di sostanze alcoliche nelle serate del 18 e 25 luglio e dell'1, 8, 15 e 22 agosto. L'iniziativa rientra nelle misure adottate dall'amministrazione comunale per prevenire situazioni di criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, favorendo un regolare svolgimento degli eventi in calendario e una migliore gestione dei flussi di persone attesi sul lungomare.

Oltre alle limitazioni relative agli alcolici, l'ordinanza introduce anche un ulteriore divieto. Nell'area interessata, infatti, non sarà consentita la detenzione di sistemi di autodifesa tipo spray antiaggressione per tutta la durata delle prescrizioni. La misura si inserisce nel più ampio dispositivo predisposto per le serate interessate dagli eventi estivi, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei partecipanti e consentire lo svolgimento delle manifestazioni nelle migliori condizioni possibili.