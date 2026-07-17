In questo fine settimana hanno luogo vari eventi finanziati da Regione Liguria. Ad Albenga (SV) si svolge il tradizionale Palio storico da giovedì 16 a domenica 19. Si osserveranno sfilate in abiti medievali, spettacoli di mangiafuoco, giocolieri e musici.
A Santa Margherita Ligure (GE) tornano da oltre 15 anni i festeggiamenti in onore di Santa Margherita, fino al 20. Si celebreranno la fede e le tradizioni della città.
Nell’imperiese, precisamente a Rezzo, non manca la Sagra della Trota il 18 luglio, che si tiene da più di 50 anni. La protagonista assoluta è la trota del torrente Giara, cucinata secondo ricette tradizionali e accompagnata da specialità della cucina ligure e vini locali.
Nella stessa provincia ma a Cosio d’Arroscia vediamo la Festa delle Erbe e della Lavanda, il 19. Si possono degustare piatti tipici della "Cucina Bianca" dell'entroterra, tutti a base di erbe aromatiche selvatiche e lavanda locale.
A Vernazza (SP) si assisterà a due eventi: "Vernazza in Vigna" il 19, una serata dedicata alla viticoltura delle Cinque Terre, e i Giochi di Santa Margherita il 20 con processioni solenni e divertenti giochi popolari.
L'assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi ha confermato lo stanziamento di ben 575 mila euro destinati a finanziare 206 eventi in tutta la Liguria: “Di questi - ha precisato - 179 sono eventi autentici liguri curati da Comuni e Pro loco, mentre 27 sono attività dedicate al tempo libero promosse dalle associazioni locali: l'intento è il medesimo vale a dire la valorizzazione e la promozione del territorio”.
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Attualità | 17 luglio 2026, 13:49
Eventi autentici liguri, un weekend tra tradizioni, storia e sapori sostenuto da Regione Liguria
Dalle rievocazioni storiche alle sagre, fino alle celebrazioni religiose e agli eventi dedicati al territorio: Regione Liguria sostiene 206 iniziative con un finanziamento complessivo di 575 mila euro.
In questo fine settimana hanno luogo vari eventi finanziati da Regione Liguria. Ad Albenga (SV) si svolge il tradizionale Palio storico da giovedì 16 a domenica 19. Si osserveranno sfilate in abiti medievali, spettacoli di mangiafuoco, giocolieri e musici.