Eventi autentici liguri, un weekend tra tradizioni, storia e sapori sostenuto da Regione Liguria

In questo fine settimana hanno luogo vari eventi finanziati da Regione Liguria. Ad Albenga (SV) si svolge il tradizionale Palio storico da giovedì 16 a domenica 19. Si osserveranno sfilate in abiti medievali, spettacoli di mangiafuoco, giocolieri e musici.



A Santa Margherita Ligure (GE) tornano da oltre 15 anni i festeggiamenti in onore di Santa Margherita, fino al 20. Si celebreranno la fede e le tradizioni della città.



Nell’imperiese, precisamente a Rezzo, non manca la Sagra della Trota il 18 luglio, che si tiene da più di 50 anni. La protagonista assoluta è la trota del torrente Giara, cucinata secondo ricette tradizionali e accompagnata da specialità della cucina ligure e vini locali.



Nella stessa provincia ma a Cosio d’Arroscia vediamo la Festa delle Erbe e della Lavanda, il 19. Si possono degustare piatti tipici della "Cucina Bianca" dell'entroterra, tutti a base di erbe aromatiche selvatiche e lavanda locale.



A Vernazza (SP) si assisterà a due eventi: "Vernazza in Vigna" il 19, una serata dedicata alla viticoltura delle Cinque Terre, e i Giochi di Santa Margherita il 20 con processioni solenni e divertenti giochi popolari.



L'assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi ha confermato lo stanziamento di ben 575 mila euro destinati a finanziare 206 eventi in tutta la Liguria: “Di questi - ha precisato - 179 sono eventi autentici liguri curati da Comuni e Pro loco, mentre 27 sono attività dedicate al tempo libero promosse dalle associazioni locali: l'intento è il medesimo vale a dire la valorizzazione e la promozione del territorio”.

