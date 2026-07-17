Sanremo, dal 20 luglio specialistica ambulatoriale, Intramoenia e Centro endocrino metabolico al Palasalute

Prosegue il percorso di riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio sanremese. ATSL – Area 1 ha infatti comunicato che, a partire da lunedì 20 luglio 2026, le attività attualmente ospitate nella sede di via Carli saranno trasferite e rese operative all'interno del Palasalute di via San Francesco. L'obiettivo è quello di concentrare in un'unica struttura una serie di servizi specialistici e assistenziali, garantendo una migliore accessibilità agli utenti e una più efficiente gestione degli spazi dedicati all'assistenza sanitaria.

Nel dettaglio, al quarto piano del Palasalute troveranno posto gli ambulatori della Specialistica ambulatoriale. Il trasferimento riguarda le attività di Allergologia, Cardiologia, Odontoiatria, Dermatologia, Foniatria, Ginecologia, Neurologia, Oculistica e Reumatologia. Sempre al quarto piano sarà collocato anche il Centro di Libera Professione Intramoenia, che lascerà anch'esso gli spazi di via Carli per essere integrato nella nuova sede. Una scelta che consentirà agli utenti di trovare nello stesso piano numerose prestazioni specialistiche e attività libero-professionali.

Al secondo piano del Palasalute sarà invece operativo il Centro endocrino metabolico (CEM), struttura dedicata alla diagnosi, al trattamento e alla presa in carico delle persone affette da diabete mellito, patologie endocrine e malattie metaboliche. Il servizio svolge inoltre un ruolo importante nell'ambito dell'educazione terapeutica, accompagnando i pazienti nella gestione delle proprie condizioni cliniche e promuovendo percorsi di prevenzione finalizzati a ridurre il rischio di complicanze legate alle diverse patologie trattate.

ATSL – Area 1 rivolge infine un invito a tutti i cittadini che hanno già una prenotazione riportante ancora la sede di via Carli. A partire dal 20 luglio, infatti, sarà necessario presentarsi direttamente presso il Palasalute di via San Francesco per effettuare visite ed esami programmati. Per agevolare il passaggio alla nuova organizzazione, gli utenti interessati riceveranno inoltre un recall informativo che ricorderà il cambio di sede e le nuove indicazioni logistiche da seguire.