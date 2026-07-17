Trentenne trovato nei boschi sopra Torri a Ventimiglia: soccorso da 118, vigili del fuoco e Soccorso Alpino

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi nei boschi sopra la frazione di Torri, a Ventimiglia, dove un uomo di circa 30 anni è stato trovato in una zona impervia per cause ancora in corso di accertamento. L'allarme è scattato alle 13.26, quando la centrale operativa del 118 ha attivato un mezzo di soccorso di base della Ponente Emergenza, richiedendo contestualmente l'intervento dei vigili del fuoco di Imperia e del Soccorso Alpino CNSAS di Sanremo.

Una volta raggiunto, il trentenne è stato sottoposto alle prime valutazioni sanitarie direttamente sul posto. Successivamente è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale di Bordighera per ulteriori accertamenti e le cure del caso. Restano al momento da chiarire le circostanze che hanno portato al ritrovamento dell'uomo nell'area boschiva sopra Torri Superiore.