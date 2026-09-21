Controlli sui bus e sicurezza, la Provincia rinnova l'intesa con Riviera Trasporti: pattuglie a bordo

La Provincia di Imperia rinnova la collaborazione con Riviera Trasporti per rafforzare i controlli a bordo degli autobus, contrastare l'evasione tariffaria e garantire maggiore sicurezza a passeggeri e personale viaggiante. Il via libera è arrivato con il decreto del presidente della Provincia Claudio Scajola, firmato l'8 settembre, con il quale è stato approvato lo schema del nuovo Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione provinciale e la società partecipata. L'accordo avrà una durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione, con la possibilità di proroga, revisione o modifica. L'iniziativa si inserisce nel quadro del nuovo affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Bacino I della provincia di Imperia a Riviera Trasporti, società partecipata dalla Provincia al 99,917%.

Il nuovo protocollo nasce anche dalla richiesta presentata da Riviera Trasporti il 4 settembre scorso, con la quale la società ha chiesto alla Provincia di proseguire per altri dodici mesi il servizio già sperimentato nel precedente periodo. L'esperienza precedente, avviata sulla base del protocollo approvato nell'agosto 2025, viene giudicata positivamente dall'Amministrazione. In particolare, l'impiego delle pattuglie della Polizia Provinciale al fianco degli addetti alla verifica dei titoli di viaggio avrebbe prodotto effetti positivi sia sulla percezione della sicurezza sia sull'efficacia dei controlli. La prosecuzione dell'attività è inoltre prevista dal nuovo contratto di servizio, che contempla specifiche misure dedicate alla controlleria e alla sicurezza a bordo degli autobus.

Il meccanismo previsto dall'intesa è piuttosto chiaro: una pattuglia composta da due agenti della Polizia Provinciale sarà impiegata a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale in affiancamento o supporto al personale di Riviera Trasporti. Gli agenti non saranno però incaricati direttamente dell'attività di verifica dei biglietti. Il protocollo stabilisce infatti che l'accertamento delle eventuali violazioni e la relativa contestazione restino di competenza del personale di Riviera Trasporti, debitamente incaricato e abilitato. Agli operatori della Polizia Provinciale viene attribuito soprattutto un compito di supporto, "principalmente finalizzato alla sicurezza degli operatori e dell'utenza durante lo svolgimento dei controlli".

La distinzione dei compiti riguarda anche l'organizzazione del servizio. Riviera Trasporti manterrà la responsabilità della programmazione e del coordinamento della controlleria, stabilendo modalità, tempi e luoghi dei controlli e comunicandoli al Corpo di Polizia Provinciale con almeno sette giorni di preavviso. Al Comando della Polizia Provinciale resteranno invece la gestione dei propri agenti e lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite al Corpo. L'obiettivo è quindi quello di mettere in campo una presenza qualificata durante le verifiche, soprattutto nelle situazioni in cui il personale addetto ai controlli possa avere bisogno di supporto per ragioni di sicurezza.

Nel decreto provinciale viene sottolineato come l'evasione tariffaria rappresenti un problema economico rilevante per il trasporto pubblico, mentre la riduzione dei costi legata all'eliminazione del bigliettaio a bordo ha comportato anche la perdita di un controllo sistematico sui passeggeri. Da qui la necessità di rafforzare la presenza degli operatori durante le attività di controlleria. La Provincia richiama inoltre il principio secondo cui la propensione a non pagare il titolo di viaggio sarebbe strettamente collegata alla percezione del rischio di essere controllati. Una maggiore presenza sul territorio e a bordo dei mezzi punta dunque sia a prevenire l'evasione sia a tutelare chi utilizza regolarmente il servizio.

L'accordo si inserisce nel più ampio quadro del nuovo affidamento in house del Trasporto Pubblico Locale a Riviera Trasporti, deliberato dal Consiglio provinciale nel giugno 2025 e decorrente dal 1° luglio dello stesso anno per una durata di cinque anni. La società, come ricordato nel provvedimento, è partecipata dalla Provincia di Imperia con una quota azionaria del 99,917%. Il contratto di servizio prevede espressamente misure legate al piano di controlleria e all'incremento della sicurezza a bordo, contemplando anche la possibilità di coinvolgere la Polizia Provinciale in affiancamento o supporto agli addetti ai controlli.

Un aspetto sottolineato dalla Provincia è quello economico: il nuovo Protocollo d'Intesa non comporterà ulteriori oneri finanziari per l'Amministrazione provinciale. Gli agenti saranno infatti impiegati nell'ambito dell'ordinario servizio del Corpo di Polizia Provinciale. Le eventuali spese di registrazione del protocollo, qualora previste dalla legge, saranno invece a carico di Riviera Trasporti. Il documento prevede inoltre la possibilità per entrambe le parti di recedere anticipatamente dall'accordo, con un preavviso di almeno 30 giorni. Lo scioglimento potrà avvenire anche in qualsiasi momento qualora vi sia una volontà comune dei due contraenti.

Il presidente Claudio Scajola e l'amministratore unico di Riviera Trasporti Marco Prestileo saranno chiamati a sottoscrivere il nuovo protocollo, che punta così a dare continuità a una collaborazione già sperimentata nel corso dell'ultimo anno. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile. La Provincia conferma quindi la linea già adottata: utilizzare la presenza della Polizia Provinciale non per sostituire gli addetti alla controlleria, ma per garantire loro un supporto operativo e di sicurezza durante le verifiche sui mezzi pubblici. Un presidio che, nelle intenzioni dell'Amministrazione, dovrà contribuire a rendere più sicuro il servizio e a ridurre il fenomeno dei viaggi senza biglietto.