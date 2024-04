Sanremo: elezioni Amministrative, il candidato a sindaco Mager incontra i residenti di via Vallarino

Il candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager e l’assessore Massimo Donzella (Idea Sanremo), hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo in Strada Privata Vallarino, interessata - all’altezza del numero civico 54 - da una frana parziale del manto stradale risalente a circa 20 anni fa, che sta causando importanti disagi e costituisce un potenziale pericolo.

La strada è formalmente privata ma effettivamente è ad uso pubblico, è infatti aperta a tutti, non solo ai residenti e giornalmente diversi genitori vi parcheggiano quando accompagnano i ragazzi alla scuola sottostante. L’intestatario della Strada è un uomo che risulta essere nullatenente e che nessuno vede ormai da tempo, pertanto non potrebbe essere utilmente coinvolto.

La soluzione della complessa vicenda passa attraverso lo studio della problematica dal punto di vista giuridico, così come in altre simili situazioni che interessano la Città, in cui strade private ad uso pubblico sono numerose e necessitano di interventi.

Il candidato Sindaco Alessandro Mager si è impegnato a studiare le modalità procedurali con cui affrontare e risolvere l’annosa questione, sia in Strada Privata Vallarino che altrove, individuando in prima battuta tutte le situazioni analoghe.