Elezioni, Generazione Sanremo incontra il presidente di Coldiretti Liguria

Nell'ambito della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Sanremo, il candidato sindaco Fulvio Fellegara ha avuto l'onore di incontrare il presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, insieme al candidato di Generazione Sanremo Massimo Ghione. Durante l'incontro, tenutosi ieri, è stato presentato un documento con i punti di interesse suggeriti da Coldiretti.



“Tra i temi affrontati con grande profondità, si è discusso della necessità di migliorare la gestione e la sicurezza del mercato dei fiori di Sanremo. In particolare, è emersa l'importanza di separare gli spazi all'interno del mercato, garantendo una chiara divisione tra area sportiva, scolastica e produttiva. La sicurezza e la corretta circolazione dei mezzi da lavoro e degli studenti sono state individuate come priorità fondamentali - dicono da Generazione Sanremo - inoltre, è stato affrontato il tema del mercato annonario, riconoscendone l'importanza economica e sociale per la città. Si è convenuto sull'opportunità di istituire un regolamento per l'assegnazione dei banchi vuoti, dando priorità ai produttori locali e assegnando lo spazio del bar. Durante l'incontro, il candidato sindaco ha avuto modo di presentare il proprio progetto di università legata alla floricoltura, ricevendo apprezzamenti. Al termine della discussione, è emerso l'impegno da entrambe le parti a mantenere un dialogo costante e un confronto costruttivo sulle tematiche che riguardano il settore agricolo e florovivaistico”.