Elezioni Sanremo, il comitato Rolando: “Operazione verità, Mager=Biancheri=Scajola”

Il Comitato Rolando Sindaco interviene dopo le ultime dichiarazioni elettorali della coalizione civica di Mager.



“Ormai è chiaro a tutti, per loro stessa ammissione - scrivono dal Comitato - che Mager è la continuità di Biancheri con la benedizione di Scajola. Nessuna polemica, ma la verità su queste elezioni, spesso negata ma oggi inequivocabile: si vota per mantenere lo status quo, oppure per voltare pagina e cambiare. Rolando è decisamente per la discontinuità e il cambiamento. Perché non ci piace assolutamente come è ridotta la nostra città, maltrattata, con servizi scadenti e senza prospettive di sviluppo. E ci viene, inoltre, da pensare al fatto che nello schieramento avversario ci sia una parte che esalta ciò che è stato fatto dall’amministrazione uscente e un’altra parte che invece lo critica in più parti. Il Centrodestra dei partiti e delle liste civiche è invece compatto e unito attorno alla figura di Rolando Sindaco”.