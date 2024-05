Sanremo, ecco le proposte sulla sicurezza del Partito Democratico

Gli incontri che il Partito Democratico di Sanremo ha avuto con associazioni e cittadini, insieme alla campagna “Dillo a Fulvio” che il candidato sindaco Fulvio Fellegara ha portato avanti in questi mesi, hanno evidenziato quanto sia sentito il tema della sicurezza a Sanremo. Sebbene i dati sulla criminalità non siano allarmanti, la percezione di insicurezza tra i cittadini richiede attenzione e interventi concreti.





Per rispondere efficacemente alle preoccupazioni dei cittadini, il Partito Democratico di Sanremo propone azioni su due fronti principali:



1. INTERVENTI SUL DISAGIO SOCIALE:

– Vagabondaggio e Accattonaggio: Riconosciamo che questi fenomeni sono sintomi di disagio sociale e psicologico. Proponiamo interventi di protezione, cura, rieducazione e reinserimento sociale, anziché mere azioni repressive. È fondamentale offrire supporto e soluzioni a lungo termine per le persone che vivono in condizioni di forte disagio, attraverso programmi di assistenza sociale e sanitaria.

2. PREVENZIONE DEI REATI:

- Sorveglianza e Monitoraggio: Implementazione di circuiti di sorveglianza nelle zone più sensibili della città e delle frazioni, collegati alla centrale di Polizia. Questo permetterà interventi immediati in caso di situazioni sospette, migliorando la sicurezza percepita e reale;

– Pattugliamenti Coordinati: Rafforzamento del pattugliamento delle forze dell'ordine in collaborazione con la polizia municipale, specialmente nelle aree più isolate o sensibili. Questo aumenterà la presenza visibile delle forze dell'ordine e fungerà da deterrente per attività criminali.

"Le azioni mirano a garantire il benessere dei nostri cittadini e a favorire una ripercussione positiva sul turismo e sulle attività commerciali. Una Sanremo più sicura è una città più vivibile e attrattiva per residenti e visitatori".