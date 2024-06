Sanremo verso il ballottaggio: tutto fermo sull’asse Mager-Fellegara

Nelle ore in cui scade il termine ultimo per l’eventuale apparentamento (fissato alla mezzanotte di domenica), dopo giorni di riunioni e confronti le acque sembrano essersi calmate con l’arrivo del fine settimana, l’ultimo prima del ballottaggio che vedrà il faccia a faccia tra il civico Alessandro Mager e il candidato del centrodestra, Gianni Rolando.

La domanda che da giorni circola è sempre la stessa: l’elettorato di Fulvio Fellegara chi sceglierà? Per inclinazione politica è ben difficile ipotizzare un sostegno a Rolando ma, per contro, è anche vero che a Mager servirebbe un netto sostegno alle urne per recuperare il gap di 10 punti incassato al primo turno. Intanto il candidato del centrosinistra nei giorni scorsi ha incontrato entrambi, senza promettere nulla a nessuno dei due.

A sinistra sono giorni di grandi riunioni ma oggi è tutto fermo. Nessun incontro previsto (o, almeno, annunciato) mentre il tempo scorre e l’apparentamento resta solamente una suggestione. Nessuno l’ha ipotizzato, era solo una delle possibilità sul tavolo per certificare il sostegno della squadra Fellegara a Mager nei giorni del confronto decisivo. L’ipotesi più probabile, quindi, è la cosiddetta “libertà di coscienza”, senza indicazioni ufficiali per i propri elettori.

Intanto Brando Benifei, unico candidato ligure eletto all’Europarlamento con la casacca del Partito Democratico, ai nostri microfoni ha chiaramente detto: “Faremo la nostra parte in questa seconda fase delle elezioni”. Un messaggio che sa chiaramente di indicazione in vista del ballottaggio anche se, per ora, dalla sinistra sanremese nessuno si sbottona.