Sanremo: quasi il 30% di share ieri su Rai Uno per la trasmissione del corso fiorito su 'Linea Verde'

“È con grande soddisfazione che commento l'esito straordinario della puntata di #LineaVerde dedicata al Corso Fiorito, andata in onda ieri. Molti avevano espresso dubbi riguardo all'assenza della diretta Rai, ma ora possiamo affermare con certezza che questa scelta si è rivelata vincente, come dimostrano i dati di ascolto”.

Sono le parole dell’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, che ha commentato i 2,8 milioni di telespettatori per il 23,64%, in occasione della trasmissione di ieri. Un risultato che conferma l'interesse del pubblico per l'evento e la validità della scelta di optare per una trasmissione registrata e montata.

“Tutto ciò è avvenuto per tre motivi fondamentali – prosegue Faraldi - in primo luogo, l'assenza della diretta ha favorito la massiccia partecipazione del pubblico in presenza, con oltre 50mila persone che hanno affollato Sanremo nel weekend di Sanremo in Fiore. Questo ha reso l'evento ancora più coinvolgente e festoso. La registrazione ha permesso di rendere più dinamico il concorso, liberandolo dai vincoli della diretta televisiva. Ciò ha consentito una maggiore flessibilità nell'organizzazione e nella presentazione degli eventi, contribuendo a promuovere al meglio l'esperienza complessiva”.

“Infine – termina Faraldi - la trasmissione registrata ha offerto l'opportunità di valorizzare al massimo tutte le fasi di preparazione dei carri, mettendo in risalto il lavoro dei maestri carristi e promuovendo tutte le località coinvolte, valorizzando così al massimo tutto il territorio”.